Кулеба об иске РФ против Украины в ЕСПЧ: никаких результатов кроме информационного шума не будет

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто на КПВВ "Станица Луганская".

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу заверить, что у этого иска нет никаких шансов, чтобы быть удовлетворенным. И подан он Россией в пропагандистских целях. Никаких результатов кроме информационного шума от этого не будет", - отметил Кулеба.



Напомним, Россия позвалась против Украины в ЕСПЧ. В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений , среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма".

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что жалоба России в ЕСПЧ против Украины не имеет никакого практического смысла , кроме пропагандистского.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения - "неизбежное поражение" .

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