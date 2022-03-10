Кулеба об эвакуации из Мариуполя: надеюсь, Лавров проведет коммуникацию в РФ и гуманитарный коридор таки заработает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на принятие в РФ решений по запуску гуманитарного коридора и эвакуации мирных жителей из Мариуполя
Об этом Кулеба сказал на брифинге после переговоров с Лавровым
"Я искренне надеюсь, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения и гуманитарный коридор все-таки заработает. Я сохраняю надежду, что Российская Федерация сугубо по человеческим соображениям, по человеческому сочувствию к тем страдает от их пуль, от их бомб в Мариуполе, в том числе младенцев, тысячи из которых находятся сейчас на грани смерти из-за отсутствия необходимых медикаментов, хотя бы по этим соображениям они позволят функционирование гуманитарного коридора из Мариуполя, равно как гуманитарные коридоры, работающие, например, по направлению Сум и Полтавы", – сообщил министр.
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