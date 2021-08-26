Кулеба о заявлении Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси: это вы пытаетесь присвоить чужую историю
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси и отметил, что это русские пытаются приватизировать чужое
Об этом Кулеба заявил во время брифинга.
"Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не требуется ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что попытки Москвы называться центром - они не новы, они были и сотни лет назад.
"Двух Киевов нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - добавил он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.
- Впоследствии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы, прошедший в Киеве 23 августа при участии представителей 46 различных государств и международных организаций, "ненастоящим мероприятием". Также он упрекнул за "приватизацию" Украиной Дня крещения Руси .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное