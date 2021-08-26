Кулеба о заявлении Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси: это вы пытаетесь присвоить чужую историю

Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

"Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не требуется ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что попытки Москвы называться центром - они не новы, они были и сотни лет назад.

"Двух Киевов нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

Впоследствии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы, прошедший в Киеве 23 августа при участии представителей 46 различных государств и международных организаций, "ненастоящим мероприятием". Также он упрекнул за "приватизацию" Украиной Дня крещения Руси .

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