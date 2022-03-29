Кулеба о якобы угрозах Путина из-за записки от Зеленского: "Он может строить какие-то планы, но у нас есть свои – победа и освобождение территорий"

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.



"Он (Путин, – ред.) собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло" , – сказал министр.



"Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", – заявил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский через Романа Абрамовича якобы, по данным The Times, передал записку Путину. В ответ тот пообещал уничтожить Украину.

Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России, – Financial Times.

Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича, - WSJ