Кулеба о якобы угрозах Путина из-за записки от Зеленского: "Он может строить какие-то планы, но у нас есть свои – победа и освобождение территорий"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы слова российского президента "Я их уничтожу" в ответ на предложения мира со стороны президента Зеленского, что у Украины свои планы – планы на победу.
Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
"Он (Путин, – ред.) собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло" , – сказал министр.
"Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", – заявил Кулеба.
- Напомним, президент Владимир Зеленский через Романа Абрамовича якобы, по данным The Times, передал записку Путину. В ответ тот пообещал уничтожить Украину.
- Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России, – Financial Times.
- Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича, - WSJ
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