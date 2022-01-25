Кулеба о предложении в РФ признать "ЛДНР": это часть большой игры по расшатыванию ситуации

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это булавка в минские договоренности... По анализу информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР". Однако если решение со стороны РФ будет принято – это будет означать выход из минских договоренностей.

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из минских договоренностей", - подчеркнул министр.

Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В то же время в госдуме РФ назвали инициативу Коммунистической партии "несвоевременной и провокационной".

Представитель в трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что признание или присоединение к Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР не нужно для самой России, ведь эти республики создавались как инструмент давления на Украину.

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что инициатива депутатов Госдумы Российской Федерации по признанию и присоединению так называемых ЛНР и ДНР к России является политическим заявлением, и ЕС будет реагировать на это в зависимости от практических действий РФ.



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