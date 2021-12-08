Кулеба о переговорах Байдена и Путина: служат сдерживанием и деэскалацией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ
Об этом сообщил в комментарии Reuters.
Глава МИД приветствовал усилия США поучаствовать в дипломатическом решении напряжения в отношениях Украины и РФ.
"Сам контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим важное дипломатическое вовлечение США в усилия вернуть Россию за стол переговоров", - прокомментировал Кулеба.
Однако министр добавил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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