Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Кулеба о переговорах Байдена и Путина: служат сдерживанием и деэскалацией

Кулеба о переговорах Байдена и Путина: служат сдерживанием и деэскалацией

8 декабря, 2021 среда
13:51
Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ

Об этом сообщил в комментарии Reuters.

Глава МИД приветствовал усилия США поучаствовать в дипломатическом решении напряжения в отношениях Украины и РФ.

"Сам контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим важное дипломатическое вовлечение США в усилия вернуть Россию за стол переговоров", - прокомментировал Кулеба.

Однако министр добавил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию.

  • Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
  • После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Джо Байден
война с Россией
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Байден путин
7 декабря, 2021 вторник
Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории"
7 декабря, 2021 вторник
Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши
ООС
7 декабря, 2021 вторник
Украина попросила США передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану, - Foreign Policy
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.39
  • EUR
    Покупка 30.53
    Продажа 30.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
8 декабря
14:18
Венецианская комиссия перенесла рассмотрение закона об олигархах
14:06
Обновлено
Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика, СМИ обнародовали список погибших
14:05
Дмитрий Песков
Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Песков
14:03
Российские наемники уже полгода удерживают в заключении украинского учителя, - омбудсман
13:45
Эрдоган подтвердил готовность выступить посредником между Украиной и РФ "в любом формате"
13:40
"Чтобы поощрить сделать вторую прививку": Минздрав объяснил сокращение срока действия "желтого" COVID-сертификата
13:20
Румыния смягчит карантин в канун новогодних праздников
13:17
Путин
Виталий Портников: Путин - политический мертвец
13:05
Лига чемпионов: Форвард "Аякса" повторил невероятный бомбардирский рекорд Роналду
12:50
До $10 тыс. ежемесячно: YouTube запускает в Украине программу монетизации Shorts Fund
12:46
Подделывали ПЦР-тесты желающим попасть в оккупированный Крым: в Украине разоблачили злоумышленников
12:32
Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон", - исследование
12:25
Американский чемпион отказался от титула, чтобы "перейти дорогу" Ломаченко
12:20
Украинский пирог. Как Байден и Путин решают судьбу Украины без Зеленского
12:19
Киев стал первым регионом, пересекшим отметку у 50% полностью вакцинированных граждан
12:18
Полтавский ГОК вручил часы морским пехотинцам ВСУ
12:16
Косово
Косово намерено подать заявку на вступление в Евросоюз
12:12
Дожди на Юге Украины: работу четырех портов ограничили
11:55
Буду в шоке: Экс-чемпион мира предостерег Джошуа от шага, который уничтожит его карьеру
11:43
Олаф Шольц
Бундестаг официально избрал Шольца новым канцлером Германии
11:38
Киевский театр "Золотые ворота" победил на молодежном театральном форуме в Узбекистане
11:12
Франция зафиксировала самый высокий суточный показатель COVID-19 с прошлого года
11:08
Угрожали массовым расстрелом одногруппников: в Черкасской области задержали двух студентов, которые планировали совершить теракт в колледже
11:01
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022
10:55
коронавирус
Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон"
10:40
PR
FMCG Digital Day — первая бесплатная международная онлайн-конференция, посвященная эффективному продвижению товаров повседневного спроса в сети
10:38
Омікрон
Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 странах
10:36
Великобритания откажется от 2G и 3G до 2033 года
10:35
Ломаченко назвал имя боксера, с которым хочет встретиться после боя с Комми
10:30
НАН прогнозирует более 7 тыс. случаев COVID-19 в сутки до конца года
10:07
COVID-19
Карантин в Украине: уровень госпитализаций превышен в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях
10:01
Уайлдер объяснил, почему после поражения от Фьюри может навсегда проститься с боксом
09:52
Нуланд: Новые санкции изолируют Россию от мира в случае вторжения в Украину
09:34
В Нигерии вооруженные злоумышленники подожгли пассажирский автобус: погибли 30 человек
09:14
Умер украинский футбольный тренер Игорь Гамула
09:07
МН17
Дело MH17: в Нидерландах состоится очередное судебное заседание
09:01
WBC разрушила планы Усика и Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона мира
08:38
В Украине за сутки зафиксировали более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек
08:30
Тренер "Шахтера" ответил на обвинения в пренебрежении "Шерифом" в матче ЛЧ
08:29
ООС
Сутки на фронте: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, поврежден жилой дом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV