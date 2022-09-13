Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью для РБК-Украина.

Он подчеркнул, что основополагающий принцип Украины – не возможность поговорить, а ради того, чтобы победить.

"Это абсолютное настроение не только на всех ступенях украинской власти, но и в украинском обществе мы тоже видим эту заряженность на победу.

Во-вторых, в самом деле, если внимательно следить за сигналами из России, то действительно с определенной периодичностью они вспоминают слово "переговоры". Затем это слово исчезает, потом вспоминают снова. Но каждый раз это упоминание сопровождается добавлением элемента, что "Россия готова говорить о выполнении ее требований". И это, соответственно, нивелирует само упоминание о переговорах", – пояснил Кулеба и добавил, что по состоянию на сегодняшний день ни о каких переговорах в каких-то форматах, относительно политического урегулирования, речь вообще не идет.

Что касается перспективы переговоров, то это произойдет только тогда, когда Россия предоставит серьезный сигнал о готовности к переговорам.

"Первое, что нужно будет сделать не нам, а в первую очередь, некоторым нашим партнерам, это очень внимательно проанализировать, почему этот сигнал поступил", – отметил он.

Кроме того, по мнению Кулебы, Россия проявит серьезный интерес к реальным переговорам в тот момент, когда осознает и смирится с тем фактом, что ее позиции максимально ослабли, она не может удержать даже то, что захватила.

"Не "сохранить лицо", а сохранить то, что они на тот момент будут контролировать. Но тогда возникает логичный вопрос: если на этот момент мы будем находиться в успешном наступлении и будем освобождать свои территории, то почему нам нужно о чем-то договариваться с агрессором?" Наша конечная цель – это освобождение наших территорий, мы с ними воюем не ради того, чтобы сесть и где-то договориться о том, что они здесь остаются. Нам не нужны вторые или третьи минские договоренности, очередные нормандские форматы и трехсторонние контактные группы, мы уже это прошли, спасибо, нам хватило", – подытожил министр.

Вместе с тем, Кулеба добавил, что опцию переговоров никто не исключает, а любая война завершается переговорами, но вопрос в том, в какой позиции ты сидишь за столом переговоров.

"Сегодня переговоры с Россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, который она реально понимает. Но мы готовы сесть и за стол, если речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности Украины. И это мы очень четко всем партнерам артикулируем", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.