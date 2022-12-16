Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна быть поставлена в Украину гаубица, танк, бронемашина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины, восстановило мир и безопасность в Европе и за ее пределами", - написал Кулеба.

16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

Сегодня утром во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами находились люди.

Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры. Ряд поездов задерживается.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 15 ракет врага в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов российских оккупантов повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге Украины. Действуют аварийные отключения электроэнергии.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что с помощью массированных ракетных атак по территории Украины Россия пытается изменить ход войны в свою пользу.

Советник главы ОП написал о том, стоит ли еще больше тормозить процесс передачи противоракетной обороны после очередного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря.

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