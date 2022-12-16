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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина

Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина

16 декабря, 2022 пятница
14:45
война с Россией

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в стране должна быть техника - гаубица, танк, бронемашина, чтобы справиться с каждой российской ракетой или беспилотником, нацеленными на наших жителей

Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна быть поставлена в Украину гаубица, танк, бронемашина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины, восстановило мир и безопасность в Европе и за ее пределами", - написал Кулеба.

  • 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.
  • Сегодня утром во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами находились люди.
  • Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры. Ряд поездов задерживается.
  • Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 15 ракет врага в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
  • В результате обстрелов российских оккупантов повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге Украины. Действуют аварийные отключения электроэнергии.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что с помощью массированных ракетных атак по территории Украины Россия пытается изменить ход войны в свою пользу.
  • Советник главы ОП написал о том, стоит ли еще больше тормозить процесс передачи противоракетной обороны после очередного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря.

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