Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в стране должна быть техника - гаубица, танк, бронемашина, чтобы справиться с каждой российской ракетой или беспилотником, нацеленными на наших жителей
Об этом пишет в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна быть поставлена в Украину гаубица, танк, бронемашина. Это фактически прекратило бы российский террор против Украины, восстановило мир и безопасность в Европе и за ее пределами", - написал Кулеба.
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- В результате обстрелов российских оккупантов повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге Украины. Действуют аварийные отключения электроэнергии.
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- Советник главы ОП написал о том, стоит ли еще больше тормозить процесс передачи противоракетной обороны после очередного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины 16 декабря.
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