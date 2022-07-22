Кулеба о давлении ЕС на Россию: "Приближаемся к историческому введению санкций на газ"

Об этом Кулеба сказал на брифинге для иностранных СМИ, передает Укринформ.

При этом министр подчеркнул, что не слышал никаких сигналов об усталости партнеров Украины от санкций.

"Мы не слышали никаких сигналов об усталости от санкций, но с каждым последующим пакетом, который принимает Европейский Союз, мы все приближаемся к историческому моменту введения санкций на газ – и это будет настоящий бой", – сказал Кулеба.

В то же время глава МИД признал, что определенные силы в Европе будут давить на ЕС и страны-члены по ослаблению санкций.

"Но, я думаю, все европейские правительства должны осознавать, что умиротворение Путина и ослабление санкций не является способом решения проблем. Это путь к умножению проблем", - добавил Кулеба.

Ранее послы Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России.

ЕС обнародовал текст нового санкционного пакета, в который вошли в том числе эмбарго на российское золото, персональные ограничения в отношении российских политических и культурных деятелей, санкции против Россотрудничества, фонда "Русский мир" и усиление экспортного контроля товаров двойного использования и передовых технологий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb