Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Я всегда честно говорю, как есть. Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель", - подчеркнул глава МИД.

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Вопрос по исключению РФ актуален уже не первый год, но именно Украина стала первым государством, которое в декабре прошлого официально поставило на международную повестку дня вопрос нелегитимности присутствия россиян в Совете Безопасности ООН, добавляет дипломат.