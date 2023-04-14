Кулеба: Нужно полностью перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить Россию оттуда
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым перезагрузить Совет Безопасности ООН, чтобы исключить оттуда Россию, хоть это и не скорый процесс
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Я всегда честно говорю, как есть. Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель", - подчеркнул глава МИД.
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Вопрос по исключению РФ актуален уже не первый год, но именно Украина стала первым государством, которое в декабре прошлого официально поставило на международную повестку дня вопрос нелегитимности присутствия россиян в Совете Безопасности ООН, добавляет дипломат.
- Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится до конца месяца.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство России в Совбезе ООН – злая шутка. А в Белом доме сказали, что России не место в Совете Безопасности ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
- Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость срочно провести комплексную реформу Совета Безопасности ООН.
- А в России посетовали, что США не выдали визы российской делегации и не предоставили разрешение на спецсамолет главы МИД Сергея Лаврова.
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