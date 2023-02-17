Кулеба: Ни одна страна не взяла на себя обязательство передать Украине истребители
Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять Украине истребители. Однако есть правительство, которое взялось за организацию обучения наших пилотов
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью немецкому WAZ .
"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - сказал министр.
Также он объяснил, почему Украина нуждается в истребителях.
"Есть два пункта. Истребители поддерживают собственную ПВО, ведь самолеты также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления. Особенно нас заинтересовали бы истребители США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют наибольшие производственные мощности и самые большие авиапарки", - отметил Кулеба.
Впрочем, Украине нужны также танки, артсистемы и боеприпасы, отметил министр.
- 16 февраля Европейский парламент принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения РФ. В ней среди прочего евродепутаты призвали передать Киеву истребители .
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