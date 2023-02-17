Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью немецкому WAZ .

"Пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов на западных истребителях – другие сделают это в скором времени", - сказал министр.

Также он объяснил, почему Украина нуждается в истребителях.

"Есть два пункта. Истребители поддерживают собственную ПВО, ведь самолеты также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления. Особенно нас заинтересовали бы истребители США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют наибольшие производственные мощности и самые большие авиапарки", - отметил Кулеба.

Впрочем, Украине нужны также танки, артсистемы и боеприпасы, отметил министр.