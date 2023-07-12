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Кулеба: Не следует оставлять вопрос членства Украины в НАТО в подвешенном состоянии

12 июля, 2023 среда
08:02
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня, считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок

Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg TV .

Кулеба отметил, что НАТО не должно держать "всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве". По его словам, Украина уже отвечает всем критериям получения официального приглашения на присоединение к НАТО и продолжит работать с членами Альянса над графиком вступления.

"Чем короче он будет - тем лучше будет для всех", - добавил министр.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Без комментариев российской стороны по поводу саммита тоже не обошлось. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что Третья мировая война все ближе. Он посетовал на увеличение помощи для Украины.

Детальнее о ходе событий на полях саммита читайте в текстовом онлайне Еспресо.TV!

Украина
Литва
Йенс Столтенберг
саммит НАТО
НАТО
Дмитрий Кулеба
Вступление в НАТО
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