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Кулеба не исключает участия войск Беларуси во время вторжения РФ в Украину

2 декабря, 2021 четверг
16:37
война с Россией Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к предотвращению возможного участия белорусских войск во время вероятного полномасштабного вторжения Российской Федерации

Об этом он заявил в интервью латышскому новостному порталу "Sargs.lv", перевод которого обнародовало посольство Украины в Латвии.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности", – сказал Кулеба.

По его словам, пока нет данных о том, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения.

"Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, гибридном вторжении, совершенном его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", - добавил Кулеба.

По его словам, на границу с Беларусью нужно отправить соответствующее количество военнослужащих.

"В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", - резюмировал министр.

  • Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность признаками того, что РФ планирует широкомасштабную военную операцию против Украины.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях - содружестве Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.
  • Нардеп Владимир Арьев считает, что Владимир Путин может вторгнуться в Украину через территорию Беларуси руками Лукашенко.

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Александр Лукашенко
Дмитрий Кулеба
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