Об этом Кулеба рассказал в интервью Forbes .

По его словам, никаких переговоров о мире пока нет по вине российской стороны.

"Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины. Россияне как мантру повторяют: "С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился только способ их достижения". Способ с фронтальной атаки на Украину с целью сиюминутного уничтожения были изменены на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что для возобновления переговоров Украине сначала необходимо изменить ситуацию на фронте.

"Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов. Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции "Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуникировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали об этом говорить", - отметил Кулеба.

14 июля замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий, среди которых уже нет так называемых денацификации и демилитаризации.

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