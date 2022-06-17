Кулеба назвал условие, при котором Путин согласится на переговоры

Об этом министр иностранных дел заявил в статье для Foreign Affairs.

По словам Дмитрия Кулебы, на Юге ВСУ уже контратакуют, но для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение. "Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон – город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы будем продвигаться и на Юге, и на Востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказом от недавно оккупированных территорий на Донбассе, чтобы он мог удерживать Юг", - отметил Кулеба.

Министр считает, что тогда Владимир Путин станет серьезнее относиться к переговорам о прекращении огня.

"Нашей целью по-прежнему будет выведение российских войск из Украины… В конце концов, Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева, столкнувшись с достаточным количеством провалов. Если наши Вооруженные силы станут сильнее и успешнее, у него будут веские причины сделать это снова" , - подчеркнул Кулеба.

17 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил , что не угрожает миру ядерным оружием, но готов его применить в случае угрозы суверенитету.

12 июня глава государственной думы России Вячеслав Володин выступил с угрозами в адрес Украины, Польши и всей Европы, которых, по его словам, может "не стать" в случае появления у украинцев ядерного оружия. Схожая риторика и у пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой.

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