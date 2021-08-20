Кулеба назвал участников саммита первых леди и джентльменов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, кто приедет на саммит первых леди и джентльменов
Об этом сообщает Укринформ .
"По состоянию на сейчас у нас есть 10 первых леди, которые подтвердили свое участие, вместе с госпожой Еленой (Зеленской - ред.) - 11. Это - первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики , Бразилии и супруга президента Евросовета ", - отметил он.
Кулеба уточнил, что из-за пандемии COVID-19 часть участников будет присутствовать физически, а часть - будет участвовать в онлайн-формате.
- 23 августа с инициативе первой леди Елены Зеленская впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.
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