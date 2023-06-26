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Кулеба назвал три условия для поражения России в войне против Украины

26 июня, 2023 понедельник
14:04
Война с Россией На фото Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, назвал три условия для поражения России

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно слабеет", - сказал министр иностранных дел о мятеже Пригожина в РФ.

По его словам, для поражения России в войне с Украиной сейчас критически важно:

  1. Передать Украине всю необходимую военную помощь, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним;
  2. Усилить санкционное давление на Россию в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов;
  3. Помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дронных индустрий.

"Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории", - подытожил Кулеба.

Также он призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.

Министр приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и будет развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

По словам главы МИД, в ближайшее время в Украине состоится специальное мероприятие, которое начнет создание такого долговременного оборонного сотрудничества.

В заключение Дмитрий Кулеба рассказал европейским министрам иностранных дел историю двух украинских подростков из Бердянска, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, отдавших свои жизни в борьбе против российской оккупации.

“Украина обязательно победит, потому что ее защищают такие Герои, как Тигран и Никита. Слава Украине!” - подчеркнул Кулеба.

  • 24 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на события в России и призвал страны мира положить конец злу. "Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас", – отметил он.
  • Также на фестивале "Книжный Арсенал" Кулеба сказал журналистам "Еспресо", что Пригожин восстал против большой машины всего российского государства, весь мир наблюдает за этим, а Украине проблемы в тылу врага только во благо.
Украина
Россия
ЕС
Дмитрий Кулеба
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