Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что переворот в России наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина.

"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно слабеет", - сказал министр иностранных дел о мятеже Пригожина в РФ.

По его словам, для поражения России в войне с Украиной сейчас критически важно:

Передать Украине всю необходимую военную помощь, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним; Усилить санкционное давление на Россию в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов; Помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дронных индустрий.

"Вместе все эти шаги позволят освободить все украинские территории", - подытожил Кулеба.

Также он призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.

Министр приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и будет развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

По словам главы МИД, в ближайшее время в Украине состоится специальное мероприятие, которое начнет создание такого долговременного оборонного сотрудничества.

В заключение Дмитрий Кулеба рассказал европейским министрам иностранных дел историю двух украинских подростков из Бердянска, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, отдавших свои жизни в борьбе против российской оккупации.

“Украина обязательно победит, потому что ее защищают такие Герои, как Тигран и Никита. Слава Украине!” - подчеркнул Кулеба.