Кулеба назвал три цели, которые РФ преследует разговорами о "грязной бомбе"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с помощью обвинений Украины в подготовке к использованию "грязной бомбы" Россия пытается добиться переговоров
Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН .
По его словам, россияне, распространяя обвинения о намерении Украины применить "грязную бомбу", преследуют сразу три цели.
"Первая. Это было сделано исключительно на внутреннюю аудиторию. Показать российскому народу дополнительный аргумент, что "а мы им говорили, мы их предупреждали, а они ничего не сделали, они прикрывают киевский режим", ну и дальше все их классические нарративы", - сказал Кулеба.
Он добавил, что также эта операция адресована странам так называемого глобального Юга.
"Странам, где Россия все еще воюет за то, чтобы ее нарратив хоть как-то воспринимался. Они там раскручивают историю о плохой Украине, которая готовит "грязную бомбу". У меня мониторинг мировых СМИ как раз на эту тему. Кто больше об этом пишет в мире именно в таком смешанном смысле, не исключая российскую дезинформацию? Это медиа из Латинской Америки, Африки и Азии. То есть, россияне работают на эту часть мира, пытаясь дискредитировать Украину и ее союзников", - пояснил Кулеба.
Третьей целью он назвал желание россиян добиться переговоров.
"Шойгу, Герасимову - им безразлично. Они прекрасно понимают, что несут грязную ложь, ерунду, обвиняя в этом Украину, когда общаются с британцами, французами, американцами и другими. Но им это нужно для раскрутки маховика этой истории, нагнетания ситуации. Ну и, главное то, что они сейчас делают с этой историей, звоня на Запад, - это на самом деле скрытая, но отчаянная мольба с ними поговорить, поскольку с ними никто не хочет ни о чем говорить, потому что их зверская и агрессивная политика всем понятна. А они ищут поводы заставить с собой поговорить, начать хоть какой-то диалог", - отметил Кулеба.
- 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил министров обороны стран НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".
- 24 октября Дмитрий Кулеба сообщил , что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить гражданские объекты, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".
- 24 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал утверждения России об украинской "грязной бомбе" абсурдными.
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