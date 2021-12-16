Кулеба назвал три направления помощи США Украине в противодействии российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина - это прекрасная страна, которая заслуживает поддержки в противодействии агрессии России. Ключевые элементы такой поддержки со стороны США - это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", - заявил Кулеба.



Министр подчеркнул, что Украина полагается на собственное войско и способна обороняться сама. Однако помощь партнеров усиливает борьбу с агрессией и эскалацией конфликта со стороны России.



"Украина - это демократическая страна, и мы хотим иметь право самостоятельно определять собственное будущее. Украина уже более семи лет противостоит российской агрессии, и мы знаем, как это делать. В то же время американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных. и помогать нам обороняться", – подчеркнул Кулеба.