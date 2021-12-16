Кулеба назвал три направления помощи США Украине в противодействии российской агрессии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тремя приоритетными направлениями помощи США Украине в борьбе с российской агрессией является предоставление современного оружия, углубленный обмен разведывательной информацией и введение экономических санкций
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Украина - это прекрасная страна, которая заслуживает поддержки в противодействии агрессии России. Ключевые элементы такой поддержки со стороны США - это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", - заявил Кулеба.
Министр подчеркнул, что Украина полагается на собственное войско и способна обороняться сама. Однако помощь партнеров усиливает борьбу с агрессией и эскалацией конфликта со стороны России.
"Украина - это демократическая страна, и мы хотим иметь право самостоятельно определять собственное будущее. Украина уже более семи лет противостоит российской агрессии, и мы знаем, как это делать. В то же время американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных. и помогать нам обороняться", – подчеркнул Кулеба.
- Напомним, США направили $300 млн из оборонного бюджета в поддержку Украины.
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