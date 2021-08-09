Кулеба назвал три блока вопросов на переговорах Байден - Зеленский

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.



Речь идет о политическом, экономическом и блоком безопасности.

"Первое - это политический блок. У нас со США с 2008 года стратегическое партнерство. Его нужно вывести на новый уровень - это первая задача", - заявил министр.

Он заявил, что относительно безопасности есть определенные конкретные идеи.



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"Это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей. Разговор был предметный", - заявил Кулеба.



В третьем блоке один из вопросов - американские инвестиции в Украину.

"Хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение США", - добавил Кулеба .