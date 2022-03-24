Кулеба назвал страны, с которыми Украина договаривается о гарантиях безопасности
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потребует от государств "гарантий безопасности", если пойдет на условия России по не вступлению в НАТО
Об этом он рассказал в интервью испанской газете El País , сообщает Униан , передает " Espreso.TV ".
По словам Кулебы, Россия требует от Украины неприемлемых уступок.
"РФ хочет обсудить требования, о которых говорил Путин в начале агрессии. Это бред!... Иногда они даже не могут объяснить, что имеют в виду", - говорит Кулеба.
Кулеба подчеркнул, что Украину интересуют всего три вещи. Это гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращение огня и вывод вражеских войск. Однако серьезного прогресса по каким-то важным и принципиальным вопросам до сих пор нет. Эти гарантии безопасности Украина должна получить не только от России, но и других стран. По словам министра, Россия на это согласилась.
Также важно, что все согласованные стороны должны быть юридически подкреплены и ратифицированы парламентом.
"Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является пятая статья, в которой говорится, что если кто-то на нее нападет, все остальные члены альянса будут ее защищать. Мы хотим чего-то подобного. То есть, если кто-то нападет на Украину, те страны, которые предоставят свои гарантии безопасности, в течение 24 часов должны будут отправить все необходимое вооружение, принять Резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ввести санкции", - сказал Кулеба и добавил, что по этому поводу Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией .
"Они положительно отнеслись к этой идее. Это все еще обсуждается, но я доволен нашей первоочередной реакцией", – заявил Кулеба.
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