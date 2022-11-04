Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии относительно приобретения и передачи для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление нерушимой солидарности с Украиной", - написал Кулеба. .

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн , включающем, в частности, как минимум 45 танков Т-72, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

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