Кулеба назвал сроки поставки Украине танков Т-72 от партнеров
В декабре Украина получит первые 26 танков Т-72 из партии в 90 единиц, которую Нидерланды, США и Чехия решили приобрести для ВСУ
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии относительно приобретения и передачи для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца. Спасибо партнерам за проявление нерушимой солидарности с Украиной", - написал Кулеба. .
Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн , включающем, в частности, как минимум 45 танков Т-72, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
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