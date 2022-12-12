Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD .

По словам Кулебы, атаки России на энергосистему зимой ставят правительство и народ Украины перед огромными проблемами. Чтобы справиться с ними, необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Министр назвал реалистичным сценарий полного блэкаута в Украине. В то же время он заявил, что не ожидает массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой. По его мнению, жители городов будут переезжать в сельские регионы, где есть возможность отапливаться дровами.

Он добавил, что Германия много делает в невоенных сферах для поддержки Украины.

"Мы очень благодарны за это. Но самый лучший способ остановить Россию. Конечно, оружием", - подчеркнул Кулеба.

11 декабря Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает , почему Германия поставляет Украине артиллерийские системы, но медлит с танками.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb