Кулеба назвал пять величайших поражений Путина в войне с Украиной
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что победа Украины над зимним террором РФ стала пятым большим поражением Владимира Путина в войне
Об этом Кулеба написал в facebook .
По его словам, 1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения.
"Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту тоже не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - пожелал Кулеба.
Он также перечислил четыре других крупных поражения, которые потерпела Россия с начала полномасштабной войны против Украины.
"Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом. Второе — когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет", - убежден Кулеба.
Третьим министр назвал поражение РФ на дипломатическом фронте.
"Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине", - отметил Кулеба.
Он добавил, что еще одним поражением россиян стало успешное контрнаступление Украины и деоккупация части захваченных территорий.
"Четвертое поражение — потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и других сил обороны Украины.
До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", - подытожил Кулеба.
- 22 февраля глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал крупнейшими победами Украины во время войны с РФ освобождение от оккупантов Киевской, Харьковской и Херсона.
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