Кулеба назвал пункт "мирного плана" Китая, который неприемлем для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пункт о снятии санкций с РФ, в предложенном КНР "мирном плане", является неприемлемым для Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, Украина не согласна, по меньшей мере, с одним пунктом китайского "мирного плана" по прекращению войны с РФ.
"Есть некоторые элементы, с которыми мы соглашаемся, есть по меньшей мере один пункт, с которым мы не соглашаемся - связанный с санкциями. Мы убеждены, что санкции - важный инструмент. Но в общем, это интересный документ", - сказал Кулеба после заседания. Совбез ООН.
Он добавил, что документ следует изучить от начала до конца и сделать выводы.
"Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", – считает Кулеба.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета.
- Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
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