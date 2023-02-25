Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, Украина не согласна, по меньшей мере, с одним пунктом китайского "мирного плана" по прекращению войны с РФ.

"Есть некоторые элементы, с которыми мы соглашаемся, есть по меньшей мере один пункт, с которым мы не соглашаемся - связанный с санкциями. Мы убеждены, что санкции - важный инструмент. Но в общем, это интересный документ", - сказал Кулеба после заседания. Совбез ООН.

Он добавил, что документ следует изучить от начала до конца и сделать выводы.

"Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", – считает Кулеба.