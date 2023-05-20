Об этом глава МИД Украины заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо, информирует "Европейская правда".

"Мы приветствуем любое посредничество, если оно отвечает двум основополагающим принципам", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Первый принцип, по словам Кулебы, состоит в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины. "Ни один мирный план, ни одна мирная инициатива, ни посредничество не должны предусматривать юридическую или фактическую потерю украинской территории", - подчеркнул он.

Другим принципом, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, глава МИД назвал отсутствие заморозки конфликта, потому что в противном случае "произойдет еще большее вторжение России", как доказали события с 2014 по 2022 годы.

"Тогда было посредничество Германии и Франции – Нормандский формат. Мы сделали много дипломатической работы. Конфликт не был заморожен. Я бы сказал, что он был скорее охлажден, но это принесло нам намного, гораздо хуже войну", – объяснил Кулеба.