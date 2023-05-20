Кулеба назвал принципы, которым должно соответствовать посредничество в переговорах с РФ
Дмитрий Кулеба заявил, что посредничество между Украиной и Россией по завершению войны приемлемо, если оно соответствует двум "основополагающим принципам"
Об этом глава МИД Украины заявил на пресс-конференции в Лиссабоне после переговоров с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо, информирует "Европейская правда".
"Мы приветствуем любое посредничество, если оно отвечает двум основополагающим принципам", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
Первый принцип, по словам Кулебы, состоит в том, что посредничество должно привести к полному восстановлению территориальной целостности Украины. "Ни один мирный план, ни одна мирная инициатива, ни посредничество не должны предусматривать юридическую или фактическую потерю украинской территории", - подчеркнул он.
Другим принципом, при котором посредничество между Украиной и Россией возможно, глава МИД назвал отсутствие заморозки конфликта, потому что в противном случае "произойдет еще большее вторжение России", как доказали события с 2014 по 2022 годы.
"Тогда было посредничество Германии и Франции – Нормандский формат. Мы сделали много дипломатической работы. Конфликт не был заморожен. Я бы сказал, что он был скорее охлажден, но это принесло нам намного, гораздо хуже войну", – объяснил Кулеба.
- В последние недели ряд стран предлагают посредничество в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и Россией. В частности, речь идет о Китае , Бразилии и ЮАР , чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.
- В то же время, по мнению топдипломата ЕС Жозепа Борреля, Пекин уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне.
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