Кулеба назвал причину российского ракетного террора в Украине

Об этом Кулеба написал в twitter .



"Россия едва продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Больше тяжелого вооружения для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан", - написал Кулеба.

4 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что враг нанес массированные ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.

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