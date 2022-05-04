Кулеба назвал причину российского ракетного террора в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия прибегает к ракетному террору в Украине, поскольку терпит ужасные потери на фронте
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Россия едва продвигается вперед и терпит ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Больше тяжелого вооружения для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан", - написал Кулеба.
- 4 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что враг нанес массированные ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру.
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