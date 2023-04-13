Кулеба назвал ключевые факторы дальнейшего сдерживания России
Для сдерживания России в евроатлантическом регионе после победы Украины следует реализовать четыре фактора
Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.
"Будут 4 фактора сдерживания России в евроатлантическом регионе. Первый – членство Украины в НАТО. Второй – членство Украины в ЕС. Третий – мощные Вооруженные силы Украины. Четвертый – трансформация России", - заявил он.
- Напомним, сегодня, 13 апреля, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что Черное море должно стать морем НАТО. Также он призвал дать Украине ясное понимание, когда она сможет стать членом Альянса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное