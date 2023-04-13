Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Будут 4 фактора сдерживания России в евроатлантическом регионе. Первый – членство Украины в НАТО. Второй – членство Украины в ЕС. Третий – мощные Вооруженные силы Украины. Четвертый – трансформация России", - заявил он.