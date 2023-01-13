Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Deník.

По его словам, массированные ракетные атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины призваны затерроризировать мирное население, а потому международные партнеры должны позаботиться о том, чтобы украинцы пережили зиму.

"Благодаря мощной энергетической поддержке союзников и поставкам систем ПВО ситуация постепенно меняется к лучшему. В этом контексте нам нужны две важные вещи. Первая – это мощный воздушный щит над Украиной, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит украинское небо и инфраструктуру", - сказал Кулеба. и призвал международных партнеров продолжать усиление противовоздушной обороны Украины, чтобы сделать российские ракетные удары полностью неэффективными.

"Второе – больше энергетических мощностей и помощь в восстановлении энергосистемы Украины. От этого зависит жизнь и здоровье мирных украинцев, в том числе детей", – добавил министр.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T. 14 декабря Франция и Италия одобрили поставку этих систем.

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