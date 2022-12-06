Кулеба назвал два условия для окончания войны в Украине

Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу NDTW.

На вопрос журналиста о том, ожидает ли Киев, что после встречи G20 Индия будет способствовать завершению войны и достижению мира в Украине, глава Министерства иностранных дел отметил, что G20 объединяет разные страны, но ни одна из них, кроме одной России, не хочет войны .

"Чтобы закончить войну в Украине, нужно сделать две вещи – изменить мнение в Кремле, и такие государства, как Индия, могут помочь этому. И Москва должна отказаться от своих военных планов и переключиться с разжигания войны на мирную линию мышления".

Во-вторых, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины", – объяснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, это отправные точки для всестороннего мирного диалога, и вместе с тем есть много вопросов, вызванных войной РФ против Украины, которые нужно решить, в частности, это продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, защита окружающей среды во время войны. Именно G20 может сыграть свою роль в этом сейчас.

Война – это хаос и плохой контроль, разлаженность служб и процессов, которые и в мирное время не всегда работают достаточно стабильно. Почему важно понимать природу усталости от войны и помнить ее виновников, читайте в новости.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что Украина получит танки по стандартам НАТО и боевые самолеты и объяснил, почему ракетные удары РФ по Украине не дадут желаемых результатов.

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