Кулеба назвал два сценария, по которым будет развиваться российская агрессия против Украины

Об этом Кулеба сказал в комментарии "НВ".

"Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО, – ред.) – это новое слово в дипломатии. Все это – поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить. А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации", – пояснил дипломат.

По словам Кулебы, риторика России построена так, чтобы "демонизировать и дегуманизировать" Украину. Также россияне хотят создать образ Украины как государства, представляющего опасность.

Глава МИД отметил, что весной 2021 года российские войска скапливались на украинской границе и прямо заявляли о нападении. Однако сейчас ситуация отличается.

"Мы сейчас находимся в той точке, в которой они (РФ, – ред.) были на пике весной по количеству (российской техники вдоль границ, – ред.). Сейчас ситуация отличается от того, что было весной, когда они очень прямолинейно говорили : нужно напасть, все разгромить. Сейчас такого нет", - сказал Кулеба.

21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.

Издание Die Welt сообщило, что НАТО привело в повышенную боеспособность 40 тыс. военных из-за предполагаемого нападения РФ.

22 декабря Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .