Кулеба назвал два сценария, по которым будет развиваться российская агрессия против Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет действовать против Украины дипломатическим или военным путем
Об этом Кулеба сказал в комментарии "НВ".
"Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО, – ред.) – это новое слово в дипломатии. Все это – поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить. А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации", – пояснил дипломат.
По словам Кулебы, риторика России построена так, чтобы "демонизировать и дегуманизировать" Украину. Также россияне хотят создать образ Украины как государства, представляющего опасность.
Глава МИД отметил, что весной 2021 года российские войска скапливались на украинской границе и прямо заявляли о нападении. Однако сейчас ситуация отличается.
"Мы сейчас находимся в той точке, в которой они (РФ, – ред.) были на пике весной по количеству (российской техники вдоль границ, – ред.). Сейчас ситуация отличается от того, что было весной, когда они очень прямолинейно говорили : нужно напасть, все разгромить. Сейчас такого нет", - сказал Кулеба.
- 21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.
- Издание Die Welt сообщило, что НАТО привело в повышенную боеспособность 40 тыс. военных из-за предполагаемого нападения РФ.
- 22 декабря Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .
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