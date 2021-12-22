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Кулеба назвал два сценария, по которым будет развиваться российская агрессия против Украины

22 декабря, 2021 среда
18:44
Общество Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет действовать против Украины дипломатическим или военным путем

Об этом Кулеба сказал в комментарии "НВ".

"Я считаю, что сейчас есть два базовых сценария. Первый – это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО, – ред.) – это новое слово в дипломатии. Все это – поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить. А второй сценарий – это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации", – пояснил дипломат.

По словам Кулебы, риторика России построена так, чтобы "демонизировать и дегуманизировать" Украину. Также россияне хотят создать образ Украины как государства, представляющего опасность.

Глава МИД отметил, что весной 2021 года российские войска скапливались на украинской границе и прямо заявляли о нападении. Однако сейчас ситуация отличается.

"Мы сейчас находимся в той точке, в которой они (РФ, – ред.) были на пике весной по количеству (российской техники вдоль границ, – ред.). Сейчас ситуация отличается от того, что было весной, когда они очень прямолинейно говорили : нужно напасть, все разгромить. Сейчас такого нет", - сказал Кулеба.

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Дмитрий Кулеба
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