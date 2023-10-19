Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в Украине

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, препятствиями для получения самолетов сейчас является отсутствие в Украине соответствующей инфраструктуры для них, а также продолжающаяся обучение пилотов.

Кулеба подчеркнул, что ныне партнеры приняли все принципиальные решения по F-16.

"И вы помните турне президента, когда он находился в Нидерландах, в Дании, когда мы показывали самолеты, летающие в нашем воздушном пространстве. Последнее достижение авиационной коалиции - это решение Бельгии предоставить самолеты", - сказал министр.

"Только что пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16.

В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. В то же время министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил , что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16.

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