Кулеба назвал два метода сотрудничества Украины и НАТО для сдерживания российской агрессии

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Есть два трека сотрудничества. Первый - то, что НАТО может сделать как альянс. Второй - то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО Йенса Столтенберга за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне. Мы сейчас говорим с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания России, и мы работаем с Альянсом, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - заявил министр.



Он добавил, что Российская Федерация не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в этом вопросе.



"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны", – сказал Кулеба.

Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге.

1 декабря Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле заявил, что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".

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