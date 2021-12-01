Кулеба назвал два метода сотрудничества Украины и НАТО для сдерживания российской агрессии
Глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Риге 1 декабря заявил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях – содружества Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Есть два трека сотрудничества. Первый - то, что НАТО может сделать как альянс. Второй - то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО Йенса Столтенберга за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне. Мы сейчас говорим с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания России, и мы работаем с Альянсом, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - заявил министр.
Он добавил, что Российская Федерация не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в этом вопросе.
"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что альянс не расширится на восток, нелегитимны", – сказал Кулеба.
- Напомним, 1 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в министерском заседании НАТО в Риге.
- 1 декабря Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения доверительных грамот в Кремле заявил, что требует начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что "Североатлантический альянс не будет расширяться на восток".
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