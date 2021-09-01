Кулеба назвал "блужданием в трех соснах" реакцию Лаврова на заявление Зеленского о "грязном российском газе"
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе "делаются не от большого ума". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это заявление "блужданием в трех соснах"
Соответствующее заявление Лаврова обнародовали росСМИ.
Как известно, Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что "российский газ является самым грязным в мире" из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.
В свою очередь, Лавров осудил заявление Зеленского.
"Заявление президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума", - сказал он.
Впоследствии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки Лаврова.
"Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда - самые грязные в мире", - подчеркнул Кулеба.
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