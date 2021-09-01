Кулеба назвал "блужданием в трех соснах" реакцию Лаврова на заявление Зеленского о "грязном российском газе"

Соответствующее заявление Лаврова обнародовали росСМИ.

Как известно, Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что "российский газ является самым грязным в мире" из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

В свою очередь, Лавров осудил заявление Зеленского.

"Заявление президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе делаются не от большого ума", - сказал он.

Впоследствии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на упреки Лаврова.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда - самые грязные в мире", - подчеркнул Кулеба.