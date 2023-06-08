Об этом шла речь во время срочного заседания Комиссии Украина – НАТО, созванного по инициативе украинской стороны. В нем принял участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их скорую готовность помочь Украине в преодолении последствий теракта России на Каховской ГЭС", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Каховская катастрофа демонстрирует отсутствие пределов в совершении Россией преступлений. Он добавил, что угроза новых российских преступлений будет сохраняться, пока РФ оккупирует украинскую землю. Поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории Украины.

"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности, продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", - подчеркнул министр.

Также он призвал партнеров принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в Альянс.

"Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе Альянса будет надежным щитом, который будет защищать его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО сильнее. На самом деле мы уже усиливаем Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом", – сказал Кулеба.