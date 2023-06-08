Кулеба: НАТО поможет Украине в преодолении последствий российского теракта на Каховской ГЭС
Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы
Об этом шла речь во время срочного заседания Комиссии Украина – НАТО, созванного по инициативе украинской стороны. В нем принял участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их скорую готовность помочь Украине в преодолении последствий теракта России на Каховской ГЭС", – сказал министр.
Кулеба отметил, что Каховская катастрофа демонстрирует отсутствие пределов в совершении Россией преступлений. Он добавил, что угроза новых российских преступлений будет сохраняться, пока РФ оккупирует украинскую землю. Поэтому критически важное значение имеет помощь союзников НАТО для освобождения всей территории Украины.
"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности, продолжить скорейшие поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", - подчеркнул министр.
Также он призвал партнеров принять на саммите НАТО в Вильнюсе решения, приближающие вступление Украины в Альянс.
"Членство Украины поможет предотвратить будущие войны после того, как эта война закончится победой нашего государства. Украина в составе Альянса будет надежным щитом, который будет защищать его восточный фланг и сможет эффективно сдерживать потенциального агрессора. Нет сомнений, что членство Украины сделает НАТО сильнее. На самом деле мы уже усиливаем Альянс, защищая его членов от потенциальных новых волн российской агрессии, а также делясь военным опытом", – сказал Кулеба.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей. Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Эспрессо по этой ссылке
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