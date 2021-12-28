Кулеба: НАТО не согласится с требованием России остановить расширение на восток

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украине".



"Там же (среди предложений РФ – Ред.) не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО – в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любом форме – это было бы величайшим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - утверждает глава МИД.



Он добавил, что в дискуссиях между Россией и Западом, предложенных РФ "гарантий безопасности", Украина занимает активную позицию.



"Украина является ключевой причиной появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, ведущихся с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции", - сказал Кулеба.



Министр иностранных дел назвал "ненаучной фантастикой" возможность заключения "большого соглашения" между Россией и Западом.



"Точковые договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-либо "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным".

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.