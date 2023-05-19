Кулеба находится с визитом в Португалии

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава украинской дипломатии проведет переговоры с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравиньо и министершей обороны Еленой Каррейраш.

"Ключевыми темами станут предоставление Украине новой военной помощи, Формула мира Президента Зеленского, координация в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, создание Спецтрибунала по преступлению агрессии, продвижение к членству в ЕС и восстановление Украины", - говорится в сообщении.