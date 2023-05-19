Кулеба находится с визитом в Португалии
В пятницу, 19 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещает Португалию с рабочим визитом
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Глава украинской дипломатии проведет переговоры с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравиньо и министершей обороны Еленой Каррейраш.
"Ключевыми темами станут предоставление Украине новой военной помощи, Формула мира Президента Зеленского, координация в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, создание Спецтрибунала по преступлению агрессии, продвижение к членству в ЕС и восстановление Украины", - говорится в сообщении.
- 18 мая сообщалось , что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Хиросиме по видеосвязи. Ранее в ОП предполагали визит украинского лидера в Японию.
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