Кулеба начал срочные консультации в ООН относительно выхода РФ из зернового соглашения
В понедельник, 17 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН по выходу РФ из зернового соглашения
Об этом Кулеба написал в twitter .
По его словам, Россия своим шагом поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность.
"По поручению Владимира Зеленского я провожу срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке по поводу наших следующих шагов после выхода Россиииз зерновой инициативы. Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все, чтобы сохранить Черноморский зерновой коридор", - заверил Кулеба.
Что известно о зерновом соглашении
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением зернового соглашения на два года.
Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения о продлении зернового соглашения. В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить зерновое соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.
Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
В Белом доме осудили выход РФ из зернового соглашения , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
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