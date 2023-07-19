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Кулеба на заседании ООН зачитал отрывки из дневников детей в оккупации

19 июля, 2023 среда
01:45
Война с Россией Кулеба

В четверг, 18 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в ООН и зачитал отрывки из находившихся в оккупации дневников украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал видео-выступление в инстаграме.

Кулеба обратился к собравшимся в зале и подчеркнул, что хочет, чтобы они услышали голоса украинских детей, прошедших через оккупацию и страдание.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба зачитал отрывки из настоящих военных дневников находившихся в оккупации трех украинских детей:

Восьмилетний Егор Кравцов. 3 марта 2022 года, окруженный Мариуполь:

"Я хорошо выспался; проснулся, улыбнулся и сосчитал до 25. А еще, умер мой дедушка. У меня рана на спине, вырванная кожа, у сестры ранения головы, маме выдрали мясо на руке и дыра в ноге".

На следующий день: "Вскоре у меня день рождения. У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И любимый город Мариуполь".

Виолетта Горбачева, 13 лет. Она провела около четырех месяцев в оккупированной Новой Каховке.

Февраль 2022 года: "Мы не выходим из дома. Я просто боюсь, что я выйду из подъезда и меня застрелят. Улицы почти пусты. Папа ездит на работу, привозит продукты. Село через ГЭС обстреливают. Я пишу своему другу оттуда, а он не отвечает. Сколько моих знакомых может погибнуть...".

Май 2022: "Мама говорит не гулять там, где нет людей, потому что многие девушки насилуют. 27 мая отключили связь полностью. Люди, как зомби, стояли кучками, возле закрытого кафе, где немного ловил местный интернет".

Арина Первунная, 11 лет. Она пряталась в подвале в оккупированном селе.

"Она боялась, что российские военные могут ее изнасиловать, и позвонила отцу, находившемуся на подконтрольной правительству территории, плакала и просила забрать ее оттуда. Ради спасения своего ребенка он как-то смог приехать за ней, но на обратном пути российские военные открыли огонь по машине и убили отца Арины на ее глазах", - рассказывает Кулеба.

Через неделю Арина написала в дневнике: "Я не хочу жить. Зачем такая жизнь без папы? Да я же еще неуклюжий ребенок, который сам ничего не может сделать. Но это мое наказание, наверное, за то, что я не смолчала, а позвонила папе. Если бы я не позвонила папе, то все было хорошо, все были живы. Я ненавижу себя. Почему я такая беспомощная?".

26 мая 2023 года: "Папа, я только что закончила седьмой класс и у меня действительно хорошие оценки. Я очень тебя люблю. Я сделаю все, чтобы ты гордился мной. Люблю тебя, отец".

"Я уверен, что у многих делегатов в зале ГА ООН есть дети. Они бы никогда не хотели, чтобы их дети пережили подобный ад. Ни один ребенок в мире, ни в Украине, ни в какой-либо другой стране мира, не заслуживает такого. Никакая политическая цель не может оправдать слезу ребенка", - написал Дмитрий Кулеба в инстаграмме.

Видео
Украина
Россия
ООН
Мариуполь
Херсонщина
Донетчина
Дмитрий Кулеба
Новая Каховка
воєнні злочини Росії
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