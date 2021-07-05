Кулеба: На сейчас граница с Беларусью работает

Об этом Кулеба заявил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", информирует РБК-Украина .

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один фактчекинг том, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылся. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

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