Кулеба: На сейчас граница с Беларусью работает
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать
Об этом Кулеба заявил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", информирует РБК-Украина .
"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один фактчекинг том, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылся. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
- В Министерстве иностранных дел отреагировали на приказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной.
- Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.
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