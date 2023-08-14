Кулеба: Израиль продолжит бесплатное медстрахование для украинских беженцев
Бесплатное медстрахование для украинцев, которое Израиль отменил, было темой разговора между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и израильским коллегой Эли Коэном
Об этом сообщает глава украинской дипломатии.
Израиль заверил, что для украинцев в дальнейшем будет действовать бесплатное медицинское страхование.
"Проблема будет решена в ближайшее время. Я благодарю моего израильского коллегу, который лично этим занимается", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, о том, что правительство Израиля прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев, сообщило 10 августа Посольство Украины в Израиле.
Тогда глава дипломатического ведомства Евгений Корнийчук заявил: "Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами, - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства".
- Также 12 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем.
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