Об этом сообщает глава украинской дипломатии.

Израиль заверил, что для украинцев в дальнейшем будет действовать бесплатное медицинское страхование.

"Проблема будет решена в ближайшее время. Я благодарю моего израильского коллегу, который лично этим занимается", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, о том, что правительство Израиля прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев, сообщило 10 августа Посольство Украины в Израиле.

Тогда глава дипломатического ведомства Евгений Корнийчук заявил: "Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами, - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства".