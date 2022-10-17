Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести против Ирана санкции за поставку РФ беспилотников
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба из бомбоубежища обратился к коллегам из Евросоюза с требованием ввести против Ирана санкции за поставки России ударных дронов
Кулеба выложил свое фото из бомбоубежища в twitter.
По его словам, утром в понедельник 17 октября он был вынужден обращаться к европейским министрам из бомбоубежища, поскольку Киев атаковали иранские дроны-камикадзе.
"Я стал, пожалуй, первым министром, обратившимся в Совет министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища — в Киеве сирены. Призвал ЕС: предоставить больше ПВО и боеприпасов; ввести санкции против Ирана за поставку РФ беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть сильным", - написал Кулеба.
- 16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
- 17 октября в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом, погибли три человека.
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