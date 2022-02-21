Кулеба инициировал консультации в Совбезе ООН относительно обеспечения безопасности Украины по Будапештскому меморандуму

Об этом он написал в Twitter.



"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам - членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации о безотлагательных действиях по снижению напряжения и практических шагах обеспечения безопасности Украины", - отметил он.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам - членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации о безотлагательных действиях по снижению напряженности и практических шагах обеспечения безопасности Украины. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 21 февраля 2022