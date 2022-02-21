Кулеба инициировал консультации в Совбезе ООН относительно обеспечения безопасности Украины по Будапештскому меморандуму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к государствам - членам Совбеза ООН с просьбой обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины на основе положений Будапештского меморандума
Об этом он написал в Twitter.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам - членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации о безотлагательных действиях по снижению напряжения и практических шагах обеспечения безопасности Украины", - отметил он.
- Напомним, у премьер-министра Великобритании заявили, что реализация плана президента РФ Владимира Путина нового вторжения в Украину фактически уже началась, но остается "окно для дипломатии".
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