Кулеба и Столтенберг обсудили дальнейшие действия Украины по вступлению в НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили евроатлантическую интеграцию Украины
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Я общался с Йенсом Столтенбергом о следующих шагах Украины на пути в НАТО. Мы обсудили адаптированную Годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО. Я также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", - написал Кулеба.
Генсек НАТО в свою очередь назвал разговор продуктивным и приветствовал решение предоставить Украине истребители F-16.
"Продуктивный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о нашем сотрудничестве и постоянной поддержке НАТО. Я приветствую, что Украина постепенно завоевывает позиции и что союзники по НАТО оказывают значительную поддержку, включая самолеты F-16 и обучение от Дании, Нидерландов, Норвегии и США", – написал Столтенберг.
Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
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