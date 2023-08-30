Кулеба и Столтенберг обсудили дальнейшие действия Украины по вступлению в НАТО

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Я общался с Йенсом Столтенбергом о следующих шагах Украины на пути в НАТО. Мы обсудили адаптированную Годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО. Я также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", - написал Кулеба.

Генсек НАТО в свою очередь назвал разговор продуктивным и приветствовал решение предоставить Украине истребители F-16.

"Продуктивный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о нашем сотрудничестве и постоянной поддержке НАТО. Я приветствую, что Украина постепенно завоевывает позиции и что союзники по НАТО оказывают значительную поддержку, включая самолеты F-16 и обучение от Дании, Нидерландов, Норвегии и США", – написал Столтенберг.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре.