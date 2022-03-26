Кулеба и Резников передали Байдену обломок ракеты, которой оккупанты ударили по Международному центру миротворчества и безопасности
Сегодня, 26 марта, в Варшаве, во время личной встречи с американскими чиновниками, министр иностранных дел Украины и министр обороны Украины передали президенту США Джо Байдену обломок российской ракеты
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.
"На этом фото мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский военный полигон", - написал Кулеба.
Также он добавил, что удалось договориться о следующих шагах для того, чтобы "меньше таких ракет падало на украинскую землю".
- Напомним, Байден подтвердил Кулебе, что США будут вместе с Украиной до нашей победы, которая изменит историю ХХІ века
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