Кулеба и Резников передали Байдену обломок ракеты, которой оккупанты ударили по Международному центру миротворчества и безопасности

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.

"На этом фото мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский военный полигон", - написал Кулеба.

Также он добавил, что удалось договориться о следующих шагах для того, чтобы "меньше таких ракет падало на украинскую землю".

Напомним, Байден подтвердил Кулебе, что США будут вместе с Украиной до нашей победы, которая изменит историю ХХІ века

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