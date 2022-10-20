Кулеба и премьер Израиля Лапид обсудили иранские дроны и предоставление технологий ПВО и ПРО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как сообщил Кулеба, он рассказал израильскому премьеру о "невыразимых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками".
"Мы подробно обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – добавил глава украинского МИД.
В свою очередь Лапид отметил, что поделился с Кулебой "глубоким беспокойством из-за военных связей между Ираном и Россией".
"Израиль стоит с украинским народом", – добавил он.
- Напомним, накануне министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять украинцам оружие.
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