Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Кулеба, он рассказал израильскому премьеру о "невыразимых страданиях, человеческих жертвах и разрушениях, вызванных российскими ракетами и иранскими беспилотниками".

"Мы подробно обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – добавил глава украинского МИД.

В свою очередь Лапид отметил, что поделился с Кулебой "глубоким беспокойством из-за военных связей между Ираном и Россией".

"Израиль стоит с украинским народом", – добавил он.

Напомним, накануне министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять украинцам оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb