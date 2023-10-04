Кулеба и глава МИД Швеции договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Об этом он написал на своей странице в X.

Министры также обсудили общие шаги по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

"В ходе нашего разговора мы с Тобиасом Бильстремом договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности согласно Вильнюсской декларации G7. Мы также обсудили евроинтеграцию Украины и совместную работу по пути к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году", - говорится в сообщении .