Кулеба и глава МИД Швеции договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
Дмитрий Кулеба договорился с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности согласно Вильнюсской декларации G7
Об этом он написал на своей странице в X.
Министры также обсудили общие шаги по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.
"В ходе нашего разговора мы с Тобиасом Бильстремом договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности согласно Вильнюсской декларации G7. Мы также обсудили евроинтеграцию Украины и совместную работу по пути к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году", - говорится в сообщении .
- Ранее стало известно, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог присутствовать на состоявшемся 2 октября в Киеве заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, так как забыл свой паспорт.
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