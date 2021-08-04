Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки встречи Байдена и Зеленского

Об этом Кулеба написал в Facebook.



"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником резидента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - заявил министр.



Кулеба добавил, что у Зеленского и Байдена есть ряд крупных тем.



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"Какими бы они ни были, не будет никаких "завышенных тонов "или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - заявил он.

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