Кулеба и Боррель обсудили ускорение поставок в Украину оружия и боеприпасов из ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили поставки оружия и боеприпасов для обеспечения контрнаступления ВСУ
Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.
"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем обсудили последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления завязей со странами Латинской Америки. Я также попросил Борреля призвать страны-члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину", - отметил он. министр.
При этом Боррель после переговоров с Кулебой, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира – на основе украинских условий.
- Напомним, ранее Кулеба подверг критике неспособность Евросоюза реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.
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