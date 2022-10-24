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Главная война с Россией Кулеба и Боррель обсудили приглашение в Украину миссии МАГАТЭ

Кулеба и Боррель обсудили приглашение в Украину миссии МАГАТЭ

24 октября, 2022 понедельник
17:08
война с Россией На фото Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель договорились активно сотрудничать, чтобы донести правду о лжи России в отношении Украины до стран Глобального Юга

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в twitter.

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ в отношении Украины до стран Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", - отметил министр.

  • 24 октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".

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Общество
ЕС
Дмитрий Кулеба
Жозеп Боррель
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