Кулеба и Боррель обсудили приглашение в Украину миссии МАГАТЭ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель договорились активно сотрудничать, чтобы донести правду о лжи России в отношении Украины до стран Глобального Юга
Об этом глава украинской дипломатии сообщил в twitter.
"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ в отношении Украины до стран Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", - отметил министр.
- 24 октября стало известно, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".
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